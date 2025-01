Trump kündigt neue Zoll-Behörde an

Washington: Der künftige US-Präsident Trump will nach seiner Amtseinführung eine neue Behörde schaffen: Sie soll Zölle und andere Gebühren von ausländischen Staaten erheben. Trump erklärte, die US-Wirtschaft habe der Welt durch "erbärmlich schwache Handelsabkommen" Wachstum und Wohlstand beschert. Es sei Zeit, dass sich das ändere, so Trump. Seine Amtseinführung ist am kommenden Montag.

