Trump kündigt hohe Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada an

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat angekündigt, nach seinem Amtsantritt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Dieser Satz werde so lange in Kraft bleiben, "bis Drogen, insbesondere Fentanyl, und alle illegalen Einwanderer aufhören, in unser Land einzudringen", schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Er will ein entsprechendes Dekret demnach am Tag seines Amtsantritts am 20. Januar unterzeichnen. Trump plant außerdem, zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Produkte aus China erheben. Die chinesische Botschaft in Washington warnte daraufhin vor einem Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2024 04:00 Uhr