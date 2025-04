Trump kündigt Gespräche mit Iran über Atomprogramm an

US-Präsident Trump hat direkte Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm angekündigt: Das sagte er am Rande eines Treffens mit Israels Premier Netanjahu in Washington. Trump wörtlich: "Wir haben am Samstag ein großes Treffen, bei dem wir direkt mit ihnen verhandeln werden." Von iranischer Seite gab es vorerst keine Bestätigung. Erst gestern hatte Außenminister Araghtschi den Vorschlag Trumps zu direkten Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans allerdings abgelehnt. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, an Nuklearwaffen zu bauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 23:00 Uhr