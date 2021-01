Trump kündigt geordnete Amtsübergabe an

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Einen Tag nach dem Sturm auf das Capitol hat der US-Kongress den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden formal bestätigt. Amtsinhaber Donald Trump sagte anschließend eine ordentliche Machtübergabe am 20. Januar zu. Er betonte jedoch, dass er mit dem Ergebnis der Wahl absolut nicht übereinstimme. Politiker in aller Welt haben die gestrigen Ausschreitungen in Washington kritisiert. Bundeskanzlerin Merkel warf Trump vor, die Atmosphäre für solche gewalttätigen Ereignisse bereitet zu haben. Unterdessen hat das Netzwerk Facebook die Sperre von Trumps Account auf die Zeit bis nach der Vereidigung Bidens ausgeweitet. Trumps Posts stellten ein zu großes Risiko dar, die Sperre könne auch auf unbestimmte Zeit verlängert werden, teilte Unternehmensgründer Zuckerberg mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 18:00 Uhr