Trump kritisiert Selenskyj für Krieg gegen Russland

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyj trägt nach Ansicht von US-Präsident Trump Schuld daran, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine andauert. In seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida sagte Trump, es gebe in der Ukraine eine Führung, die einen Krieg zugelassen habe, den es nie hätte geben dürfen. Wörtlich sagte der US-Präsident: "Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können." In Riad hatten sich zuvor die Außenminister der USA und Russlands, Rubio und Lawrow, zu ersten Gesprächen über mögliche Friedensverhandlungen getroffen. Trump kündigte an, er werde sich wahrscheinlich noch vor Ende des Monats mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Nach den Gesprächen in Riad sei er zuversichtlicher in Bezug auf eine Einigung mit Moskau zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. US-Außenminister Rubio hatte seinen europäischen Amtskollegen nach dem Gespräch mit Lawrow zugesichert, dass auch die EU an den Ukraine-Friedens-Gesprächen beteiligt sein wird. Die EU werde irgendwann mit am Tisch sitzen müssen, so Rubio, da sie Sanktionen gegen Russland verhängt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr