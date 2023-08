Trump kehrt mit Polizeifoto zu Twitter-Nachfolgeplattform X zurück

Atlanta: In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Georgia ist ein Polizeifoto von Ex-Präsident Trump aufgenommen worden. Nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung in Georgia wurde Trump dort erkennungsdienstlich behandelt. Nach knapp 20 Minuten konnte er das Gefängnis wieder verlassen. Es ist das erste Mal, dass ein Polizeifoto eines ehemaligen Präsidenten erstellt wurde. Es zeigt Trump it in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und einer roter Krawatte, er blickt streng in die Kamera. Der Republikaner veröffentlichte das Bild im Internet und kehrte dabei auch auf den Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, zurück. Im Kommentar schrieb Trump wörtlich: "Ergebt Euch niemals". Es war Trumps erster Post bei der Online-Plattform seit Januar 2021. Damals hatte Twitter ihn wegen Anstachelung zur Gewalt ausgeschlossen. Im vergangenen November wurde sein Konto wieder freigeschaltet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 07:00 Uhr