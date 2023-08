Trump kehrt mit Polizeifoto zu Twitter-Nachfolgeplattform X zurück

Atlanta: Ex-US-Präsident Trump ist im Bundesstaat Georgia erkennungsdienstlich behandelt worden, was auch die Aufnahme eines Polizeifotos einschließt. Er muss sich dort einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs stellen. US-Fernsehsender zeigten minutenlang die Wagenkolonne, mit der Trump zu einem Gefängnis in Atlanta fuhr, wo ihm auch eine Insassen-Nummer zugeteilt wurde. Damit ist zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von einem Ex-Präsidenten ein Foto für die Polizei-Akten angefertigt worden. Trump postete das Foto umgehend auf der Twitter-Nachfolgeplattform X mit dem Kommentar "Niemals aufgeben". Trump war gegen Ende seiner Amtszeit bei Twitter gesperrt worden, nachdem am 6. Januar 2021 der Sitz des US-Parlaments in Washington gestürmt worden war. Ihm folgen immer noch mehr als 86 Millionen Menschen auf der Plattform. Für sein Ziel, ins Amt des US-Präsidenten zurückzukehren, dürfte er sie nun wieder nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 06:00 Uhr