Trump kehrt ins Weiße Haus zurück

Washington: Donald Trump wird am 20. Januar wohl als 47. Präsident der USA ins Weiße Haus zurückkehren. Nach den aktuellen Auszählungen und Prognosen wird der Republikaner die nötige Zahl von 270 Wahlleuten übertreffen. Auch bei den insgesamt abgegebenen Wählerstimmen liegt Trump deutlich vorn - anders als bei seinem ersten Wahlsieg 2016 gegen Hillary Clinton. Die demokratische Kandidatin Harris will sich erst im Lauf des Tages zum Wahlausgang äußern. Trump sprach bei seiner Wahlparty in Florida von einem politischen Sieg, wie es ihn nie zuvor gegeben habe. Er versprach ein goldenes Zeitalter für Amerika. Ausführlich ging er in seiner Dankesrede auf den Tech-Milliardär Elon Musk ein, der ihn im Wahlkampf massiv unterstützt hatte, und der eine wichtige Rolle in der Regierung übernehmen soll. Die Aktien von Musks Firma Tesla legten bereits deutlich zu. Auch die Papiere von Trumps eigener Firma schossen nach oben, ebenso die Kryptowährung Bitcoin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 11:00 Uhr