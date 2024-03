Trump kann wohl Kaution in Betrugsprozess nicht bezahlen

New York: Der frühere US-Präsident Trump schafft es offenbar nicht, im Prozess wegen Finanzbetrugs die geforderte Kaution aufzubringen. Es geht um umgerechnet 427 Millionen Euro. Nach Angaben seiner Anwälte hat Trump von 30 Kautionsgesellschaften eine Absage erhalten. Damit droht dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber die Beschlagnahme seiner Immobilien. Trump war Mitte Februar von einem Gericht wegen Beschönigung von Geschäftsbilanzen verurteilt worden. Der Richter sah es als erwiesen an, dass er sein Vermögen zu hoch angegeben hatte, um an günstigere Kredite und Versicherungen zu kommen. Seine Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück und legten Berufung ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 08:00 Uhr