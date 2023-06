Kurzmeldung ein/ausklappen Trump ist vor Bundesgericht in Miami eingetroffen

Miami: Der frühere US-Präsident Trump ist nach der Anklage in der Dokumentenaffäre zu einer ersten Anhörung vor dem zuständigen Bundesgericht erschienen. Nachrichtensender übertrugen die Fahrt von seinem Golfclub in Florida zu dem Gerichtsgebäude in Miami live. Der Termin findet hinter verschlossenen Türen statt. Trump soll erkennungsdienstlich behandelt werden. Ihm wird vorgeworfen, zum Ende seiner Amtszeit 2021 geheime Unterlagen aus dem Weißen Haus in sein Privatanwesen Mar-a-Lago mitgenommen und versteckt zu haben. Mehrere hundert Unterstützer versammelten sich vor dem Gericht, um gegen die Anklage zu protestieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

