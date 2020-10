Trump ist ins Krankenhaus verlegt worden

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump ist nach seiner Infektion mit dem Coronaviris ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus nördlich von Washington geflogen worden. Der Hubschrauber des Präsidenten hob vom Südgarten des Weißen Hauses ab. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Trump zum Helikopter ging, er trug eine Maske. Auf Twitter wurde zeitgleich eine kurze Videobotschaft veröffentlicht, in der er wörtlich sagte: "Ich denke, es geht mir sehr gut." Wie das Weiße Haus mitteilte, wird der 74-Jährige die nächsten Tage in der Präsidentensuite des Krankenhauses arbeiten. Sie sei so ausgestattet, das er seinen Amtspflichten nachkommen könne. Trumps Ärzte sprechen von einer Vorsichtsmaßnahme. Der Präsident habe "leichte Symptome". Trumps Frau Melania blieb im Weißen Haus. Sie hat demnach leichten Husten und Kopfschmerzen. Trumps Wahlkampfteam erklärte, alle bislang geplanten Veranstaltunge würden verschoben oder virtuell abgehalten. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden setzt seinen Wahlkampf dagegen fort. Die Wahl ist am 3. November.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 04:00 Uhr