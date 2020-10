Trump ist ins Krankenhaus verlegt worden

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus ist US-Präsident Trump ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington geflogen worden. Der Hubschrauber des Präsidenten mit Trump an Bord hob vom Südgarten des Weißen Hauses ab. Reporter berichteten, Trump sei aus eigener Kraft zum Helikopter gelaufen und habe eine Maske getragen. Auf Twitter veröffentlichte er eine kurze Videobotschaft und sagte wörtlich: "Ich denke, es geht mir sehr gut." Wie das Weiße Haus mitteilte, wird der 74-Jährige die nächsten Tage in der Präsidentensuite des Krankenhauses arbeiten. Sie sei so ausgestattet, das er seinen Amtspflichten nachkommen könne. Trumps Ärzte sprechen von einer Vorsichtsmaßnahme. Der Präsident habe "leichte Symptome". Die Infektion trifft Trump auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs. Gerade erst stand er in einem ersten TV-Duell mit seinem Herausforderer Biden. Zwei weitere Debatten vor der Wahl am 3. November sind noch geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 01:00 Uhr