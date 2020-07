Trump holt am Unabhängigkeitstag gegen seine Gegner aus

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat seine Rede am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten für einen Rundumschlag gegen seine politischen Gegner genutzt. Bei einer Zeremonie im Garten des Weißen Hauses sagte er wörtlich: "Wir sind dabei, die radikale Linke, die Marxisten, die Anarchisten, die Agitatoren und die Plünderer zu besiegen". Damit brach er mit der Tradition, dass die Feierlichkeiten am "Independence Day" traditionell unpolitisch sind. Ungeachtet der dramatisch steigenden Infektionszahlen in seinem Land lobte Trump den Umgang mit der Corona-Pandemie und sprach von einer Strategie, die gut funktioniere.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 04:00 Uhr