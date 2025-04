Trump hofft auf Abkommen im Ukraine-Krieg "in dieser Woche"

Washington: Nach dem Ende der kurzen und offenbar brüchigen Waffenruhe ist in der Nacht für weite Teile der Ukraine erneut Luftalarm ausgelöst worden. In der Region Dnipropetrowsk trafen dem Governeur zufolge Drohnen einen Lebensmittelbetrieb. Am Schwarzen Meer sollen Raketen in der Hafenstadt Mykolajiw eingeschlagen sein. Präsident Selenskyj erklärte zudem, auch während der von Russlands Präsident Putin verordneten Waffenruhe über Ostern seien an der Front mehr als 2.000 Geschosse niedergegangen. Auf die Forderung Selenskyjs, die Waffenruhe von 30 Stunden auf 30 Tage zu verlängern, war Moskau nicht eingegangen. Die USA glauben dennoch an eine baldige Verhandlungslösung in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg. Präsident Trump sagte, er hoffe auf ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine in dieser Woche. Beide Länder könnten dann große Geschäfte mit den USA machen, so Trump.

