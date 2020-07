Trump hilft Ex-Berater - USA kontern Frankreich mit Strafzöllen

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat angekündigt, die Strafe für seinen Ex-Berater und Vertrauten Roger Stone umzuwandeln. Das Weiße Haus teilte mit, dass er nun ein "freier Mann" sei. Stone war in der Russland-Affäre zu einer Freiheitsstrafe von vierzig Monaten verurteilt worden. Er hatte eine parlamentarische Untersuchung behindert, die klären sollte, ob sich Russland in den Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hat. Außerdem gab die US-Regierung Strafzölle in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar auf französische Importgüter bekannt. Washington reagiert damit auf eine Digitalsteuer, die Frankreich eingeführt hat. Die USA sind der Meinung, dass die Abgabe eine Diskriminierung von US-Technologiekonzernen wie Google, Facebook und Apple darstellt. Da die französische Steuer aber bisher nicht angewandt wird, haben die USA auch die Zölle erst einmal für 180 Tage ausgesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 05:00 Uhr