Trump heizt Proteste gegen Ausgangsbeschränkungen an

18.04.2020 09:00 Uhr

Washington: US-Präsident Trump gerät wegen der Coronakrise zunehmend unter Druck. Nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Pew meinen zwei Drittel der Amerikaner, der Präsident habe zu spät auf die Coronakrise reagiert. 66 Prozent sorgen sich, dass die Bundesstaaten Schutzmaßnahmen zu früh aufheben könnten. Texas, Minnesota und Vermont haben bereits Lockerungen angekündigt, etwa für Geschäfte und Parks. Derweil kommt es in vielen Städten im ganzen Land zu Protesten gegen die Corona-Beschränkungen. Trump heizte die Stimmung über Twitter weiter an: Er fordete, Minnesota, Michigan und Virginia müssten - so wörtlich - befreit werden. Alle drei Staaten werden von Politikern der demokratischen Partei regiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 09:00 Uhr