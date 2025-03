Trump hebt Importzölle gegen Kanada und Mexiko wieder auf

Washington: US-Präsident Trump hebt fast alle Strafzölle gegen Mexiko wieder auf. Das teilte er auf seinem Onlinedienst Truth Social mit. Alle Einfuhren, die vom Freihandelsabkommen von 2020 abgedeckt sind, sollen bis zum 2. April von Zöllen befreit sein. Auch die Einfuhrzölle gegen Kanada erklärte Trump für teilweise aufgehoben. Erst am Dienstag waren auf Anordnung Trumps Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada in Kraft getreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 18:15 Uhr