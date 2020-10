Trump hat sich mit Corona-Virus angesteckt

Washington: US-Präsident Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 74 Jahre alte Präsident twitterte, dass er und seine Frau Melania positiv auf Covid-19 getestet wurden. Beide sind in Quarantäne. Sie haben sich offenbar bei Trumps Beraterin Hope Hicks angesteckt, mit der sie auf mehreren Wahlkampfveranstaltungen waren. Trumps Leibarzt geht davon aus, dass der Präsident seine Amtsgeschäfte trotz der Infektion weiterführen kann. Eine für heute geplante Wahlkampfveranstaltung in Florida wurde abgesagt. Am 3. November sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Der positive Corona-Test des Präsidenten hat die Aktienkurse in Asien auf Talfahrt geschickt. In Tokio sackte der Nikkei deutlich ab. Auch an den europäischen Börsen wird ein schwächerer Handelsauftakt erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 09:00 Uhr