Trump hat Krankenhaus verlassen

Bethesda: US-Präsident Trump hat das Militärkrankenhaus, in dem er wegen seiner Covid-19-Erkrankung behandelt wurde, verlassen. Die Behandlung soll nun im Weißen Haus fortgesetzt werden. Nach Angaben seines Arztes sei Trump noch nicht "über den Berg." Fernsehbilder zeigten, wie Trump das Walter Reed Medical Center verließ. Dabei trug er einen Mund-Nasen-Schutz. Mit einem SUV wurde er zu einem Helikopter gebracht. Fragen eines Reporters, wieviele seiner Mitarbeiter erkrankt seien, ließ Trump unbeantwortet. Zuvor hatte Trump getwittert, er werde bald wieder in den Wahlkampf zurückkehren. Er wurde seit Freitag in der Klinik mit unterschiedlichen Medikamenten behandelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.10.2020 01:00 Uhr