Trump hält Rede beim Weltwirtschaftsforum

Davos: Beim Weltwirtschaftsforum wird die Rede des neuen US-Präsidenten Trump mit Spannung erwartet. Er wird am späten Nachmittag per Video zugeschaltet. Trump setzt bei seiner "America First"-Wirtschaftspolitik unter anderem auf hohe Zölle auf Importe aus Ländern wie China, Mexiko, Kanada, aber auch der EU. Diese Haltung steht in starkem Kontrast zum Multilateralismus, der von den meisten Teilenehmern des Weltwirtschaftsforums in Davos befürwortet wird. Auch Trumps Pläne für Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz werden wohl Thema sein. Der Tech-Milliardär Musk hat auf X Zweifel an dem Projekt geäußert. Er schrieb, das Geld dafür sei nicht da.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 07:00 Uhr