Trump glaubt im Zollstreit "zu 100 Prozent" an Einigung mit EU

Trump geht fest von Einigung mit EU im Zollstreit aus: Das unterstrich der US-Präsident beim Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Meloni in Washington. Trump erklärte, dass viele Länder mit den USA einen Deal machen wollten. Ein faires Abkommen mit der EU werde es zu "100 Prozent" geben, so Trump. Beobachter warnen allerdings nach diesen Aussagen vor Euphorie und verwies auf das jüngste Hin und Her bei Trumps Zollpolitik. Meloni bot dem Präsidenten eine intensive Zusammenarbeit an und unterstrich, ihr Ziel sei es, so wörtlich, "den Westen wieder groß zu machen".

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2025 21:00 Uhr