Trump gibt Hubschrauber-Besatzung Schuld für Flugunfall

Washington: Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Washington hat US-Präsident Trump der Besatzung des Militärhubschraubers die Schuld an dem Unfall gegeben. Der Helikopter sei zu hoch geflogen, schrieb er auf der Online-Plattform "Truth Social". Bei der Kollision in der Nähe des Reagan-National-Flughafens kamen am Mittwoch wohl alle 67 Beteiligten ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 20:00 Uhr