Trump gewinnt weitere Vorwahl der Republikaner

Columbia: Im Ringen um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner hat der frühere Amtsinhaber Trump eine weitere Hürde genommen. Der 77-Jährige gewann auch die Vorwahlen im Bundesstaat South Carolina. Nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen führte Trump mit 60 Prozent und lag damit etwa 20 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin - der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Haley. Sie zeigte sich nach der Abstimmung kämpferisch. 40 Prozent der Wählerstimmen sei keine kleine Gruppe, sagte Haley. Es gebe eine große Anzahl von Wählern unter den Republikanern, die eine echte Alternative zu Trump wollten. Für Ex-Präsident Trump ist es nach den bisherigen Vorwahlen von Iowa, New Hampshire und Nevada bereits der vierte Sieg in Folge. Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 10:00 Uhr