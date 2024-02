Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner auch in South Carolina

Columbia: Donald Trump setzt seine Siegesserie im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner fort. Bei der Vorwahl im Bundesstaat South Carolina gewann der Ex-Präsident erneut deutlich gegen die letzte verbliebene Konkurrentin in seiner Partei, Nikki Haley. Diese hatte als ehemalige Gouverneurin von South Carolina auf den Heimvorteil gehofft. Trump hat jetzt alle fünf bislang ausgefochtenen Abstimmungen gewonnen. Wählerbefragungen zufolge überzeugte der 77-Jährige vor allem Wählerinnen und Wähler, die für eine härtere Einwanderungspolitik sind und die sich über den wirtschaftlichen Zustand der USA Sorgen machen. Haley will trotz ihrer Niederlage noch nicht aufgeben und mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday Anfang März weitermachen. An diesem Tag finden in 15 US-Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 12:00 Uhr