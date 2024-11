Trump gewinnt Medienberichten zufolge auch in Arizona

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat nach Medienberichten auch in Arizona die Wahl gewonnen. Wie die Fernsehsender CNN und NBC melden, konnte Trump die elf Wahlleute in dem Bundesstaat für sich verbuchen. Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020 waren die Stimmen noch an den Demokraten Biden gegangen. Mit dem Erfolg in Arizona konnte Trump alle sieben Swing-States für sich entscheiden. Der Republikaner hat sich unterdessen zu weiteren Personalien für seine künftige Regierung geäußert: Der ehemalige Außenminister Pompeo soll keinen Posten im neuen Kabinett bekommen, wie Trump schreibt. Auch die ehemalige UN-Botschafterin Haley, die zunächst selbst als Präsidentschaftskandidatin der Republikaner ins Rennen gegangen war, soll demnach kein Amt bekommen.

