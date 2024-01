Trump gewinnt auch Vorwahl in New Hampshire

Concord: Der frühere US-Präsident Trump hat laut Prognosen auch die zweite Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewonnen. Nach der Abstimmung im Bundesstaat New Hampshire liegt er deutlich vor seiner einzig verbliebenen innerparteilichen Konkurrentin Haley. Unklar ist aber noch, wie groß der Abstand ist. Haley gratulierte Trump kurz nach Bekanntwerden der ersten Ergebnisse, sagte aber auch, das Rennen sei noch nicht vorbei. Ihr Wahlkampfteam hatte bereits vorher angekündigt, sie werde mindestens bis zum Super Tuesday am 5. März im Rennen bleiben. Dann wird in 16 der 50 Bundesstaaten gewählt, und es wird ein Drittel der Delegiertenstimmen verteilt. Trump hatte letzte Woche schon die Vorwahl in Iowa gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 07:00 Uhr