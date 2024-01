Trump gewinnt auch Vorwahl in New Hampshire

Concord: Der ehemalige US-Präsident Trump hat auch die zweite Vorwahl um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner für sich entschieden. Im Bundesstaat New Hampshire liegt er Prognosen zufolge vor seiner innerparteilichen Rivalin Nikki Haley. Allerdings ist der Vorsprung nicht so groß wie im Vorfeld vermutet worden war. Haley erklärte bereits, dass sie im Kampf um die Nominierung weiter machen werde. Die frühere UN-Botschafterin ist die einzig noch verbliebene Konkurrentin von Trump. - Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Die eigentliche Präsidentenwahl steht am 5. November an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 01:00 Uhr