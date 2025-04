Trump gewährt TikTok weiteren Aufschub

Eigentlich hätte das US-Geschäft der chinesischen Mutter Bytedance bis morgen an einen US-Investor verkauft werden müssen, damit Tiktok in den USA weiter benutzt werden kann: Diese Frist will Präsident Trump nun nochmal verlängern, um 75 Tage. Trump kündigte auf seine Plattform Truth Social an, er werde einen entsprechenden Erlass unterzeichnen. Damit soll seine Regierung mehr Zeit bekommen, um einen Vertrag auszuhandeln, der Tiktok in amerikanischen Besitz bringe. Ursprünglich hatte der US-Kongress beschlossen, dass das Geschäft bis 19. Januar über die Bühne gehen müsse, oder TikTok werde in den USA verboten, aus Gründen der Nationalen Sicherheit. Die Frist wurde danach aber bis 5. April, also bis morgen, verlängert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 21:00 Uhr