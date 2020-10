Trump Gesundheitszustand verbessert sich laut Krankenhaus

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Gesundheitszustand von US-Präsident Trump hat sich nach seiner Corona-Infektion offenbar verbessert. Der behandelnde Arzt Dooley erklärte, er habe weiterhin kein Fieber. Der Lungenspezialist Garibaldi sagte, Trump habe eine weitere Dosis des Medikaments Remdesivir erhalten und erstmals auch das Mittel Dexamethason. Nebenwirkungen seien bislang nicht erkennbar. Wenn es Trump weiter so gut gehe wie bisher, könne er womöglich schon am morgigen Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Laut Trumps Leibarzt Conley ist für den heutigen Tag geplant, dass Trump so viel Zeit wie möglich außerhalb des Betts verbringt. Er sei auf und es gehe ihm gut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 21:00 Uhr