Trump geht gegen chinesische Firmen hinter TikTok und WeChat vor

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat den Druck auf den chinesischen Inhaberkonzern von Tiktok erhöht. Er unterzeichnete ein Dekret, das US-Bürgern nach Ablauf von 45 Tagen alle Transaktionen und Geschäfte mit Tiktok und dessen Inhaber Bytedance verbietet, sollte die Plattform bis dahin nicht verkauft werden. Gegen das chinesische Online-Netzwerk WeChat und dessen Eigentümer Tencent verhängte Trump die gleichen Maßnahmen. Damit werde auf einen "nationalen Notstand" in der Informations- und Kommunikationstechnologie reagiert, heißt es in der Verordnung. Tiktok und WeChat fischten automatisch große Datenmengen ihrer Nutzer ab - dies könne der chinesischen Regierung den Zugriff auf persönliche Daten von US-Bürgern ermöglichen. Vor allem Tiktok ist bei Jugendlichen beliebt und wurde in den USA bereits rund 175 Millionen Mal heruntergeladen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 07:00 Uhr