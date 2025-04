Trump fühlt sich von Putin hingehalten

Washington: US-Präsident Trump hat Zweifel an der russischen Bereitschaft für einen Friedensschluss mit der Ukraine geäußert. Auf dem Rückflug von Rom, nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, drohte er dem russischen Präsidenten Putin mit weiteren Sanktionen. Es habe keinen Grund für Russland gegeben, in den vergangenen Tagen zivile Regionen in der Ukraine anzugreifen. Das habe ihn zum Nachdenken gebracht, so Trump. Vielleicht wolle Putin den Krieg gar nicht beenden, halte ihn nur hin und müsse anders behandelt werden. Konkret denkt Trump demnach darüber nach, Russland weiter vom internationalen Bankensystem abzukoppeln und Drittstaaten, die mit Russland weiter Geschäfte machen, zu sanktionieren. Sein Treffen mit Selenskyj wurde aus dem Weißen Haus als "sehr produktiv" eingeordnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 17:00 Uhr