Trump fordert Seltene Erden für weitere Ukraine-Hilfen

Washington: US-Präsident Trump fordert von der Ukraine wertvolle Rohstoffe im Tausch gegen weitere Militärhilfen. Trump sagte, seine Regierung wolle ein Abkommen aushandeln, dass die Lieferung Seltener Erden an die USA garantiere. Die Ukraine sei bereit, dies zu tun, so Trump. Bundeskanzler Scholz nannte die Forderung "egoistisch". Die Ukraine brauche die Rohstoffe selbst, um den Wiederaufbau des Landes zu finanzieren, sagte Scholz nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Seltene Erden sind Metalle, die für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten benötigt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2025 01:00 Uhr