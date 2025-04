Trump fordert Putin auf, Friedensabkommen zu unterzeichnen

Washington: US-Präsident Trump fordert Kremlchef Putin auf, ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen. Trump sagte auf die Frage, was er von dem russischen Präsidenten erwarte, dass er mit dem Schießen aufhöre, sich hinsetze und einen Deal unterschreibe. Das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande der Trauerfeier für Papst Franziskus bezeichnete Trump als gut. Er denke schon, dass Selenskyj bereit sei, die Schwarzmeer-Halbinsel Krim aufzugeben. Inzwischen hat Nordkorea erstmals bestätigt, Truppen nach Russland geschickt zu haben, um von der Ukraine kontrollierte Gebiete in der russischen Region Kursk zurückzuerobern. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe das im Rahmen eines Abkommens mit Russland so entschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2025 02:00 Uhr