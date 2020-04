Trump fordert Aufhebung von Ausgangsbeschränkungen in mehreren US-Staaten

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat Unmut über die Ausgangsbeschränkungen in mehreren demokratisch regierten Bundesstaaten geäußert. Auf Twitter schreib er: "befreit Minnesota", "befreit Michigan" und "befreit Virginia". Trump hatte gestern einen Fahrplan vorgegeben, um die Beschränkungen dort zu lockern, wo das Coronavirus unter Kontrolle gebracht wird. Die Gouverneure einiger Bundesstaaten hatten aber klar gemacht, dass sie Trumps Pläne nicht umsetzen werden. Einen besonders erbitterten Schlagabtausch liefert sich der US-Präsident mit dem Gouverneur von New York, Cuomo. Der Demokrat hatte angekündigt, dass die Ausgangsbeschränkungen bis mindestens Mitte Mai bestehen bleiben sollen. Er verfügte außerdem eine Mundschutz-Pflicht in der Öffentlichkeit, die ab heute Nacht gilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 21:15 Uhr