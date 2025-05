Trump erwägt Sanktionen gegen Russland

Washington: US-Präsident Trump hat sich auch zu den jüngsten massiven Angriffen Russlands in der Ukraine geäußert und diese scharf kritisiert. Er sagte, er sei nicht glücklich damit, was Putin mache. Er habe sich immer gut mit dem russischen Präsidenten verstanden. Nun sei der Kreml-Chef aber "verrückt" geworden, so Trump. Er betonte, er sei überrascht, dass Putin mitten in den Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs weiter Raketen auf das Land abfeuere. Trump schließt demnach auch neue US-Sanktionen gegen Russland nicht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 07:00 Uhr