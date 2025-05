Trump erwägt Sanktionen gegen Russland

Washington: US-Präsident Trump hat sich auch zu den jüngsten massiven Angriffen Russlands in der Ukraine geäußert und diese scharf kritisiert. Wörtlich sagte er: "Ich bin nicht glücklich damit, was Putin macht". Er habe sich immer gut mit dem russischen Präsidenten verstanden. Nun sei der Kreml-Chef aber "verrückt" geworden, so Trump. Er betonte, er sei überrascht, dass Putin mitten in den Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs weiter Raketen auf das Land abfeuere. Trump schließt demnach auch neue US-Sanktionen gegen Russland nicht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 04:00 Uhr