Trump erscheint vor Gericht in New York

Meldungsarchiv - 04.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der frühere US-Präsident Trump ist bei einem Gericht in Manhattan eingetroffen. Dort wird ihm die Anklageschrift verlesen. Zuvor war er bei der Staatsanwaltschaft kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Rund 30 Anklagepunkte sollen gegen Trump vorgebracht werden. Keiner ist bisher offiziell bekannt. Die Ereignisse sorgen international für Aufsehen. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafverfahren verantworten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Ansich ist diese nicht rechtswidrig. Trump wird aber vorgeworfen, sie falsch abgerechnet und Unterlagen gefälscht zu haben. Er weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. In der Nähe des Gerichtsgebäudes hatten sich schon vor Trumps Ankunft seine Anhänger und Gegner versammelt. Die Polizei hält die Gruppen voneinander fern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 21:00 Uhr