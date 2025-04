Trump erlässt Zollerleichterungen für Autobauer

Washington: US-Präsident Trump hat ein Dekret zur Abmilderung der Zölle für Autobauer unterzeichnet. Es sieht vor, dass die Unternehmen nicht mehrfach durch Zölle für Autos sowie für Material belastet werden. Für die Autobauer gilt damit künftig nur noch ein Zolltarif: entweder 25 Prozent Aufschlag für im Ausland gebaute Autos oder 25 Prozent Zoll auf Stahl oder Aluminium. Außerdem senkt Trump die Abgaben auf importierte Bauteile für zwei Jahre. - In einer Rede in Warren im US-Bundesstaat Michigan bescheinigte sich Trump außerdem selbst einen historisch guten Start in seine zweite Amtszeit. So sprach er von den erfolgreichsten ersten 100 Tagen einer Regierung in der US-Geschichte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 06:00 Uhr