Trump erlässt Corona-Maßnahmen per Dekret

09.08.2020 01:00 Uhr

Bedminster: US-Präsident Trump hat per Dekret eine Reihe von Corona-Maßnahmen erlassen. Sie sind Teil eines Hilfspakets, dass bei Verhandlungen im Kongress gescheitert war. Dazu gehören eine Kürzung der Lohnnebenkosten, ein verlängerter Zuschlag zur Arbeitslosenhilfe in Höhe von 400 Dollar wöchentlich, ein Schutz für Mieter vor Zwangsräumung und eine Fristverlängerung für die Rückzahlung von Studiendarlehen. Trump unterschrieb die Maßnahmen in seinem Golfclub in Bedminster. Der US-Präsident sagte, er wolle sicherstellen, dass die Hilfe schnell bei den Menschen ankomme. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Dekrete juristisch angefochten werden, da Trump auf diesem Weg den Kongress und dessen Budgethoheit umgeht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 01:00 Uhr