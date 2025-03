Trump erlässt 25 Prozent Sonderzölle auf Autoimporte

Washington: US-Präsident Trump hat Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autoimporte angekündigt. Nach dem entsprechenden Erlass soll diese Maßnahme dauerhaft ab dem 2. April greifen und auch für Autoteile gelten, die nicht in den USA gefertigt werden. Damit verschärft sich auch der Handelskrieg zwischen Washington und der EU. Deutschland ist als Auto-Exportnation besonders betroffen von den Sonderzöllen. Nach Angaben der International Trade Administration wurden im vergangenen Jahr rund 785-tausend europäische Fahrzeuge in die USA verkauft, etwa zwei-Drittel davon kamen aus Deutschland. - EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, Trumps Erlass umgehend zu prüfen. In Deutschland wurde der Ruf nach einer harten Reaktion Brüssels laut. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Müller, sprach von einem fatalen Signal für den Handel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 07:00 Uhr