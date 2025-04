Trump erhöht Zölle für China auf 125 Prozent und spricht von "Pause" für andere

Die US-Börsen sind am Abend kräftig gestiegen: Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, dass er die von ihm verhängten Zölle für die meisten Länder auf Eis legen will. Die 90tägige Pause gilt auch für die EU. Dort sind am Nachmittag erste Gegenzölle von bis zu 25 Prozent beschlossen worden, die nächste Woche in Kraft treten sollten. Laut Trump gilt die Pause ab sofort, allerdings nicht für ein Land: Für Einfuhren aus China erhöhe er die Zölle stattdessen auf 125 Prozent. Trump begründete das mit Chinas mangelndem Respekt gegenüber den Weltmärkten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 20:00 Uhr