Trump erhöht Druck auf den Gouverneur von Georgia

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Valdosta: US-Präsident Trump ist nach Georgia gereist, um dort Wahlkampf für die anstehende Senatoren-Stichwahl zu machen. Im Vorfeld soll er nach übereinstimmenden Medienberichten den Gouverneur des Bundesstaates, Kemp, unter Druck gesetzt haben, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu seinen Gunsten zu kippen. In einem Telefonat habe er Kemp aufgefordert, dafür eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen. Bei seiner Rede vor Anhängern in Valdosta bezeichnete sich Trump erneut als Sieger der Präsidentschaftswahl und als Sieger in Georgia. Der Demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hatte den Bundesstaat knapp gewonnen, die Stichwahlen über die zwei Senatorenposten dort entscheiden über die Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 01:00 Uhr