Trump empfiehlt Zölle auf Waren aus der EU ab 1. Juni

Washington: Im Handelsstreit mit der EU droht US-Präsident Trump nun mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent. Er empfehle diese Abgabe für Waren aus der Europäischen Union ab 1. Juni, so der Republikaner. Zu den laufenden Verhandlungen mit Brüssel schreibt Trump, dass diese zu nichts führten. Die Europäische Union sei in erster Linie zu dem Zweck gegründet worden, die USA im Bereich des Handels zu übervorteilen, monierte Trump.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.05.2025 15:00 Uhr