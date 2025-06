Trump empfängt Merz im Weißen Haus

US-Präsident Trump empfängt Kanzler Merz: Am frühen Abend hat das Treffen der Beiden in Washington begonnen. Zum Auftakt gibt es gerade ein öffentliches Gespräch im Oval Office. Dort sagte Trump, er strebe ein großartiges Verhältnis zu Deutschland an. Man wolle auch faire Handelsbeziehungen haben – darüber werde man nun reden. Auch Merz betonte, wie eng das Verhältnis zwischen beiden Länder traditionell ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 17:00 Uhr