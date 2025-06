Trump empfängt Merz im Weißen Haus

Merz absolviert Antrittsbesuch in den USA: Der Bundeskanzler ist bereits in Washington gelandet. Am späten Nachmittag unserer Zeit wird er dann von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Geplant sind eine Begegnung vor Journalisten im Oval Office und ein gemeinsames Mittagessen.

