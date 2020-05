Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

Washington: US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation mit einem endgültigen Zahlungsstopp und einem Ausstieg gedroht. Er wirft der WHO ein schlechtes Krisenmanagement in Corona-Pandemie vor. Trump schrieb in einem Brief an WHO-Chef Tedros, er werde die Zahlungen für immer einfrieren und die Mitgliedschaft der USA überdenken, sollte die WHO ihre Arbeit binnen 30 Tagen nicht grundlegend ändern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 10:00 Uhr