Trump droht WHO mit Austritt

Nachrichtenarchiv - 19.05.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Streit über den Umgang mit der Corona-Pandemie hat US-Präsident Trump der Weltgesundheitsorganisation mit einem Austritt gedroht. Trump veröffentlichte auf Twitter Bilder eines Briefes an WHO-Chef Tedros, in dem er substanzielle Verbesserungen in der Arbeit der Organisation fordert. Sollte die WHO entsprechende Änderungen nicht binnen 30 Tagen vornehmen, werde seine Regierung die Beitragszahlungen dauerhaft einstellen. Trump wirft der WHO seit Wochen Missmanagement in der Corona-Krise vor und Einseitigkeit zu Gunsten Chinas. Derzeit findet die Jahrestagung der WHO-Mitgliedstaaten statt, die wegen der Pandemie digital abgehalten wird. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern in einer Videobotschaft hinter die WHO gestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.05.2020 09:15 Uhr