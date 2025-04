Trump droht Russland mit weiteren Sanktionen

Washington: US-Präsident Trump hat Russland mit weiteren Sanktionen gedroht. Die unnötigen Angriffe auf zivile Gebiete und Städte in der Ukraine in den vergangenen Tagen hätten ihn zum Nachdenken gebracht, so Trump auf dem Rückweg von Rom. Der russische Präsident Putin wolle möglicherweise den Krieg gegen die Ukraine gar nicht beenden und halte ihn nur hin. Möglicherweise müsse Putin doch anders behandelt werden, so der US-Präsident. Als weitere Sanktionen brachte er ins Spiel, Russland noch mehr vom internationalen Bankensystem abzuschneiden und Länder zu sanktionieren, die weiter mit Russland Geschäfte machen. Aus dem Kreml wurde mittlerweile allerdings die Bereitschaft signalisiert, direkte Friedensverhandlungen mit der Ukraine wieder aufzunehmen - ohne, dass dafür Vorbedingungen erfüllt werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 18:00 Uhr