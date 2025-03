Trump droht Moskau wegen massiver Angriffe in Ukraine

Trump droht Russland mit Sanktionen: Der US-Präsident hat erklärt, dass er Strafzölle gegen Moskau sowie umfassende Sanktionen gegen russische Banken erwägt. Mit den Maßnahmen will Trump Kremlchef Putin im Krieg mit der Ukraine an den Verhandlungstisch zwingen. Sie sollen so lange gelten, bis eine Waffenruhe und ein finales Friedensabkommen erreicht seien. Er begründete dies damit, dass Russland gerade auf dem Schlachtfeld auf die Ukraine einhämmere. Wenige Stunden später schwächte der US-Präsident seine Aussage ab und erklärte, er vertraue Putin. Dieser wolle den Krieg beenden und werde großzügig sein, so Trump.

