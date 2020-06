Trump droht mit dem Einsatz des Militärs gegen Demonstranten

Nachrichtenarchiv - 02.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump will mit Härte gegen die seit Tagen andauernden Ausschreitungen im Land vorgehen. In Washington sagte er, Bürgermeister und Gouverneure der betroffenen Orte sollten für Sicherheit sorgen. Ansonsten werde er das Militär einsetzen. Zuvor war es wieder zu Anti-Rassismus-Protesten gekommen. In Nähe des Weißen Hauses gingen Polizisten mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor und drängten sie zurück. Anlass der Unruhen ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd vor einer Woche nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis. Ein Polizist hatte ihm mehr als acht Minuten lang sein Knie in den Hals gedrückt. Derweil liegt das Ergebnis einer Autopsie vor, die die Familie von George Floyd in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist der 46-Jährige erstickt. Das Gutachten widerspricht damit dem vorläufigen Ergebnis der offiziellen Autopsie. Wegen der Unruhen haben mehr als 40 US-Städte haben nächtliche Ausgangssperren verhängt, darunter auch Washington und New York.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.06.2020 05:00 Uhr